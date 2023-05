Xiaomi CIVI 3 z datą premiery. Co wiemy o smartfonie przed debiutem?

Xiaomi CIVI 3 to smartfon, którego debiut jest blisko. Została ogłoszona data premiery i ponadto producent ujawnił design telefonu za sprawą oficjalnych renderów. Co wiemy o tym urządzeniu na kilka dni przed debiutem? Zobaczmy, co zaoferuje Xiaomi CIVI 3 pod względem wyglądu oraz wyposażenia.

Xiaomi CIVI 3 to smartfon, który w przeciekach pojawia się już od dłuższego czasu. Producent odlicza do debiutu. Została ujawniona data premiery, którą jest 25 maja. Ponadto firma udostępniła oficjalne rendery telefonu, które prezentują nam design. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym urządzeniu przed oficjalną prezentacją.

6,55-calowy ekran OLED

Xiaomi CIVI 3 otrzyma 6,55-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED-owej. Będzie to panel o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz. Wszystkie parametry nie zostały jeszcze ujawnione. Ponadto rendery udostępnione przez producenta pokazują nam tył obudowy, a nie przód.

Procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra

Sercem telefonu Xiaomi CIVI 3 będzie procesor Dimensity 8200 Ultra, czyli podrasowana wersja chipu firmy MediaTek z końcówki 2022 r. Nie wiadomo, czym dokładnie ma różnić się ten SoC od protoplasty, ale spodziewajmy się po prostu zwiększonych częstotliwości dla rdzeni CPU czy GPU. Chip ma być wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.







Cena Xiaomi CIVI 3 tajemnicą

Cena Xiaomi CIVI 3 nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak kwot podobnych do poprzednika, który to trafił do oferty w cenie od 2399 juanów (ok. 1430 zł). Oczekujmy, że w przypadku nowego modelu będą to zbliżone sumy, ale to okaże się z czasem. Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójny aparat 50 MP

Xiaomi CIVI 3 ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów umieszczonych na okrągłej wyspie. Główny będzie współpracować z sensorem Sony IMX800 z matrycą 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP oraz dodatkową kamerkę 2 MP. Przedni aparat powinien umożliwić robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona Xiaomi CIVI 3 ma znaleźć się bateria o pojemności około 4500 mAh, która będzie wspierać szybkie ładowanie. Producent ma zapewnić wsparcie dla ładowarki o mocy 67 W, co zapewne pozwoli na pełne naładowanie akumulatora w ciągu kilkudziesięciu minut. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z nakładką MIUI 14. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Xiaomi CIVI 3 – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra

do 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

Android 13 z nakładką MIUI 14

