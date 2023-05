Wear OS 4 wprowadzi motywy Material You z systemu Android 12

Wear OS 4 i Android 12 to dwie platformy Google. Co je łączy? Będą to dynamiczne motywy oparte na języku projektowania Material You. Z oprogramowania dla telefonów zostanie zapożyczona opcja związana z doborem dominującej kolorystyki na smartwatchu z Wear OS 4. Funkcja zostanie wdrożona później w tym roku.

Wear OS 4 to nowy system operacyjny dla zegarków, który Google zaprezentowało w trakcie majowej konferencji I/O 2023. Teraz poznajemy kolejną z nowości, którą otrzymają smartwatche z nową platformą. Są nią dynamiczne motywy oparte na Material You, które znamy już z platformy Android 12 dla telefonów.







Jak dobrze wiemy, smartfony z Androidem 12 i nowszymi wersjami wspierają już dynamiczne kolory będące częścią Material You. Działa to w taki sposób, że kolorystyka jest dobierana na podstawie dominującej barwy tła. Wraz z aktualizacją do Wear OS 4 podobne rozwiązanie dostaną smartwatche z oprogramowaniem Google. Jak to ma działać?

Motywy Material You z Wear OS 4 tak jak w systemie Android 12

Zasada działania funkcji będzie zbliżona do tego co znamy z telefonów z Androidem. W ustawieniach Wear OS 4 znajduje się opcja włączająca dynamiczne motywy oparte na Material You. Widać ją na jednym z powyższych zrzutów ekranowych. Jej aktywacja sprawia, że dominująca kolorystyka na smartwatchu ulega zmianie. Niestety funkcja jest jeszcze niedopracowana i obecnie sprawia pewne problemy.

