Vivo V29 Pro na zajawce. Wycieka częściowa specyfikacja

Vivo V29 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Do sieci przedostała się zajawka. Przy okazji możemy zapoznać się z częściową specyfikacją techniczną telefonu. Vivo V29 Pro ma 6,7-calowy ekran OLED, potrójny aparat fotograficzny 64 MP oraz kamerkę do selfie z sensorem z matrycą 50 MP.