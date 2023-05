Motorola Razr 40 Ultra blisko. Składany smartfon pozuje na wideo

Motorola Razr 40 Ultra to składany smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Do sieci przedostały się promocyjne wideo pochodzące z materiałów prasowych producenta. Na filmach możemy zobaczyć model Motorola Razr 40 Ultra w pełnej krasie. Telefon wyróżnia się przede wszystkim drugim ekranem na pleckach.

Motorola Razr 40 Ultra to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Premiera telefonu jest blisko. Z tego też powodu do sieci wycieka coraz więcej materiałów promocyjnych. Najnowsze z nich to dwa wideo. Zobaczmy sobie, co widać na tych filmach.

Wideo promocyjne poświęcone telefonowi Motorola Razr 40 Ultra skupiają się na designie oraz drugim ekranie. Dodatkowy wyświetlacz zajmuje prawie połowę plecków i jest z pewnością ciekawie zaprojektowany. Przede wszystkim z racji umieszczonego we wcięciach elementach aparatu fotograficznego. Wiemy, że panel ma przekątną na poziomie 3,5 cala.

Składany smartfon Motorola Razr 40 Ultra na wideo przed premierą

Wspomniane filmy wciekły do sieci na kilka dni przed premierą telefonu Motorola Razr 40 Ultra. Wiemy, że składany smartfon zadebiutuje 1 czerwca. Tego dnia odbędzie się wydarzenie, gdzie urządzenie zostanie zaprezentowane. Zapewne niedługo po nim rozpocznie się przedsprzedaż, a rynkowy debiut pewnie nastąpi kilka tygodni później. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać.

