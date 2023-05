Redmi A2 Plus oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Redmi A2 Plus to nowy smartfon Xiaomi, którego premiera odbyła się w Indiach. Tym razem jest to tanie urządzenie z systemem Android 13 Go. Potwierdza to specyfikacja techniczna telefonu, która jest z niższej półki. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Redmi A2 Plus oraz wyposażenie tego niedrogiego smartfona.

Redmi A2 Plus to nowy smartfon Xiaomi, który wcześniej pojawiał się w przeciekach. Za nami premiera, która odbyła się w Indiach. Specyfikacja techniczna telefonu jest bardzo podstawowa, bo to urządzenie z systemem Android 13 Go. To jednak sprawiło, że cena modelu jest naprawdę atrakcyjna.

6,52-calowy ekran IPS LCD

Redmi A2 Plus ma 6,52-calowy ekran wykonany w technologii IPS LCD. Panel ma wcięcie dla kamery do selfie w postaci łezki i oferuje odświeżanie obrazu w standardowych 60 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się w zakresie 120 Hz. Obraz wyświetlany jest w rozdzielczości HD+, a typowa jasność wynosi 400 nitów.

Procesor MediaTek Helio G36

Sercem smartfona Redmi A2 Plus jest prosty procesor MediaTek Helio G36, który został wykonany w 12-nm litografii. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU IMG PowerVR GE8320 taktowany zegarem 680 MHz. Chip wspomagany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca w postaci kości eMMC 5.1. Można je rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Redmi A2 Plus bardzo atrakcyjna

Cena Redmi A2 Plus jest atrakcyjna. Smartfon dostępny jest tylko w jednej konfiguracji sprzętowej za 8499 rupii, czyli około 430 zł. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy, a sprzedaż ruszy 23 maja. W późniejszym czasie w ofercie Xiaomi ma pojawić się model bez dopisku + w nazwie, który nie ma czytnika linii papilarnych i dostał mniej pamięci.

Podwójny aparat fotograficzny

Redmi A2 Plus ma bardzo prosty aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/2.0 został połączony z sensorem z matrycą 8 MP. Drugim elementem jest czujnik AI. Natomiast przednia kamerka do selfie, która ma światło f/2.2, pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 5 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Redmi A2 Plus znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator nie wspiera niestety szybkiego ładowania i w tym przypadku jest to standardowe 10 W. Ponadto proces odbywa się z użyciem przestarzałego gniazda micro USB. Całość waży 192 g i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 Go. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Redmi A2 Plus – specyfikacja techniczna

6,52-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G36 z GPU IMG PowerVR GE8320

4 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącza micro USB i słuchawkowe 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

192 g

Android 13 Go

źródło