OxygenOS 13.1 już jest. Aktualizacja wprowadza na smartfony OnePlus nowości

OxygenOS 13.1 to większa aktualizacja oprogramowania oparta na systemie Android 13. Wprowadza ona na smartfony marki OnePlus pewne nowości. Co nowego tu znajdziemy? Na liście jest rozszerzenie dostępności Omoji. Mamy też wykaz telefonów, które otrzymają aktualizację do OxygenOS 13.1. Zobaczmy sobie, co to za modele.

Aktualizacja OxygenOS 13.1 trafi na te smartfony OnePlus

OxygenOS 13.1 to aktualizacja, która trafi na 10 telefonów marki. Proces rozpoczął się od modelu OnePlus 11. Dokładnie od urządzenia z indyjskiej dystrybucji, gdzie część właścicieli otrzymało uaktualnienie oznaczone ciągiem znaków CPH2447_13.1.0.501(EX01). Na razie jest tak tylko w przypadku kilku procent właścicieli smartfona. Potem uaktualnienie zostanie udostępnione szerzej i ma to nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni.

Aktualizacja OxygenOS 13.1 ma finalnie trafić na 10 telefonów marki. Są to smartfony (poza modelem 11) OnePlus 11R, 8, 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro, 9R, 10 Pro i 10T. W zależności od regionu dystrybucji będą to nieco inaczej oznaczone wersje firmware. Zobaczmy sobie, jakie nowości wprowadza to uaktualnienie.

Nowości z OxygenOS 13.1

Bezproblemowe połączenie (tylko OnePlus 9 i 9 Pro)

Nowa funkcja automatycznego łączenia umożliwia automatyczne łączenie między telefonami, tabletami i komputerami PC umieszczonymi w pobliżu.

Personalizacja (tylko OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro, 9R, 11 i 11R)

Rozszerza funkcjonalność i bibliotekę Omoji.

Zdrowie

Dodaje nową funkcję TalkBack, która rozpoznaje i ogłasza obrazy w aplikacjach i Zdjęciach.

Dodaje nową aplikację Zen Space z dwoma trybami, Deep Zen i Light Zen, aby pomóc Ci skupić się na teraźniejszości.

Udoskonalono tryb prosty dzięki nowemu widżetowi pomocniczemu i szybkim samouczkom na ekranie głównym. (tylko OnePlus 8 Pro, 8T, 9, 9 Pro i 9R)

Gry

Dodaje tryb Mistrzostw do Asystenta Gry. Ten tryb poprawia wydajność, jednocześnie wyłączając powiadomienia, połączenia i wiadomości, aby zapewnić bardziej wciągające wrażenia z gry.

Dodaje sterowanie odtwarzaniem muzyki do Game Assistant, dzięki czemu możesz łatwo słuchać muzyki i sterować nią podczas grania.

System (tylko OnePlus 10 Pro)

Poprawia stabilność i wydajność systemu.

Wydłuża żywotność baterii w niektórych scenariuszach.

Aktualizacja OxygenOS 13.1 wprowadza więc całkiem sporo udoskonaleń i nowych funkcji oraz rozszerza dostępność starszych rozwiązań o kolejne smartfony firmy OnePlus. Oprogramowanie będzie wdrażane etapami. To oznacza, że nie pojawi się od razu u wszystkich użytkowników wymienionych modeli telefonów. Trzeba będzie uzbroić się w nieco cierpliwości.

