OnePlus Nord 3 5G pozuje na zdjęciach. Jest też cena i specyfikacja techniczna

OnePlus Nord 3 5G to smartfon, którego premiera musi być blisko. Do sieci wyciekły zdjęcia, które ujawniają nam design. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu oraz cena OnePlus Nord 3 5G. Telefon ma procesor MediaTek Dimensity 9000, 6,74-calowy ekran OLED i potrójny aparat 64 MP.

OnePlus Nord 3 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Tymczasem do sieci przedostały się zdjęcia, które ujawniają nam wygląd i zawartość opakowania. Wyciekła także cena oraz specyfikacja techniczna telefonu. W rzeczywistości nie jest to zupełnie nowe urządzenie, a przebrandowany model Ace 2V, który jakiś czas temu debiutował w Chinach.

Procesor MediaTek Dimensity 9000

Sercem smartfona OnePlus Nord 3 5G jest ten sam układ, który jest w modelu Ace 2V. Jest to MediaTek Dimensity 9000, który jest naprawdę mocnym chipem. SoC będzie wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1. Innych konfiguracji sprzętowych producent nie przewidział.

6,74-calowy ekran OLED

Ekran modelu OnePlus Nord 3 5G to 6,74-calowy panel OLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Obraz jest prezentowany w rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli, a odświeżanie odbywa się w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz oferuje też wsparcie dla formatu HDR10+, a jasność maksymalna jest na poziomie 1450 nitów.

















Cena OnePlus Nord 3 5G znana

Cena OnePlus Nord 3 5G jest już znana. Smartfon w podstawowej wersji ma kosztować w Indiach, gdzie premiera ma odbyć się w czerwcu, 30 tys. rupii, czyli około 1530 zł. Natomiast w przypadku opcji z 16 GB pamięci RAM ma to być kwota na poziomie 32 tys. rupii, czyli o 100 zł więcej. Oczywiście w Europie powinniśmy spodziewać się wyższych cen.

Potrójny aparat 64 MP

OnePlus Nord 3 5G ma potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na dwóch wyspach w kształcie okręgów. Główny obiektyw współpracuje z sensorem 64 MP. Natomiast ultraszerokokątny został połączony z czujnikiem 8 MP. Trzecia kamerka ma 2-megapikselowy sensor. W przypadku przedniego aparatu spodziewajmy się zdjęć w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona OnePlus Nord 3 5G znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie. W zestawie z telefonem znajdzie się ładowarka o mocy 80 W. Wiemy, że jest ona w stanie naładować urządzenie od 0 do 100 proc. w ciągu zaledwie 32 min. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta w postaci OxygenOS 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

OnePlus Nord 3 5G – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 GB miejsca na dane (UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło