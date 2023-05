OnePlus Fold niemal bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna

OnePlus Fold to składany smartfon, którego premiera ma odbyć się w trzecim kwartale 2023 r. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu i do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. OnePlus Fold otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2 i 8-calowy ekran. Pojawi się też potrójny aparat.