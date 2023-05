iQOO Pad w drodze. To pierwszy tablet marki

iQOO Pad to pierwszy tablet chińskiej marki. Specyfikacja techniczna sprzętu na razie owiana jest tajemnicą. Jednak pod kątem designu widać duże nawiązania do modelu marki Vivo. Tak więc tablet iQOO Pad może tak naprawdę być przebrandowanym urządzeniem. Wiemy, że premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu.

iQOO Pad to tablet, który zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Premiera urządzenia odbędzie się wraz z serią smartfonów Neo 8. Producent udostępnił zajawkę sprzętu. Ta ujawnia nam znajomy design, który został zapożyczony z istniejącego modelu marki Vivo. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Widzimy, że tablet iQOO Pad pod kątem designu mocno nawiązuje do modelu Vivo Pad2. W zasadzie na pierwszy rzut oka wydaje się to być jedno i to samo urządzenie, które będą różnić się logami producenta. Z tyłu umieszczono podwójny aparat fotograficzny, którego elementy znajdują się na okrągłej wyspie. Wygląda to z pewnością ciekawie.

Tablet iQOO Pad z premierą 23 maja

Tablet iQOO Pad zostanie oficjalnie zaprezentowany 23 maja. Tego dnia odbędzie się w Chinach specjalna konferencja marki, gdzie zostaną pokazane także smartfony z serii Neo 8. Specyfikacja techniczna urządzenia na razie nie jest znana. Nie zdziwmy się, jednak gdy pod tym względem również zobaczymy duże podobieństwa z modelem firmy Vivo.

