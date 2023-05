Realme Narzo N53 zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Realme Narzo N53 to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Tym razem jest to propozycja z niższej półki, co potwierdza specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie ma ekran IPS HD+, procesor UNISOC T612 i aparat z sensorem 50 MP. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Realme Narzo N53 i wyposażenie smartfona.

Realme Narzo N53 dołącza do portfolio telefonów marki. Premiera smartfona odbyła się w Indiach, gdzie cena jest naprawdę atrakcyjna. Jednak specyfikacja techniczna urządzenia jest dosyć prosta. To tańszy model, a więc jest to oczywiście zrozumiałe. Zobaczmy sobie, co nowy gadżet ma do zaoferowania.

Ekran z mini kapsułką

Realme Narzo N53 ma 6,74-calowy ekran klasy IPS LCD ze wcięciem w postaci łezki dla kamery do selfie. Wykorzystano tutaj rozwiązanie o nazwie mini kapsułka, które poniekąd przypomina to, co znamy z iPhone’ów z dynamiczną wyspą. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość HD+ i odświeżanie obrazu w 90 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się na poziomie 180 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej w postaci 450 nitów.

Prosty procesor UNISOC T612

Sercem smartfona Realme Narzo N53 jest procesor UNISOC T612. Jest to prosta jednostka CPU wykonana w 12-nm litografii z układem GPU Mali-G57. Chip jest umieszczany w prostszych telefonach. SoC wspomagany jest w tym modelu przez 4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena Realme Narzo N53 atrakcyjna

Cena Realme Narzo N53 jest po prostu niska. Smartfon w podstawowej wersji kosztuje 8999 rupii, czyli około 458 zł. Natomiast w opcji z większą pamięcią jest to kwota na poziomie 10999 rupii (ok. 559 zł). Sprzedaż rozpocznie się 24 maja. Dwa dni wcześniej będzie można skorzystać z oferty przedpremierowej, która pozwoli zaoszczędzić nawet tysiąc rupii.

Podwójny aparat 50 MP

Realme Narzo N53 ma podwójny aparat fotograficzny, który umieszczono na wyspie podobnej do tej z iPhone’ów. Główny obiektyw ze światłem f/1.8 współpracuje z sensorem z matrycą 50 MP. Następnie mamy czujnik głębi oraz diodę doświetlającą LED. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Realme Narzo N53 umieszczono baterię o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC. Producent zdecydował się w tym przypadku na ładowarkę o mocy 33 W. Całość waży 182 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Realme Narzo N53 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor Unisoc T616

4 lub 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm

182 g

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło