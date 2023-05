Premiera HTC U23 Pro. Cena i specyfikacja techniczna

HTC U23 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Jaka jest cena i specyfikacja techniczna nowego telefonu? Odpowiedź na to pytanie nie jest już żadną tajemnicą. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,7-calowy ekran OLED

HTC U23 Pro ma 6,7-calowy ekran wykonany w technologii OLED-owej, który ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie wyśrodkowane u góry. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Gorilla Glass Victus dostarczonym przez Corninga.

Procesor Snapdragon 7 Gen 1

Sercem smartfon HTC U23 Pro jest procesor Snapdragon 7 Gen 1. Jest to poprzedni SoC Qualcomma dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Składa się on z ośmiu rdzeni CPU Kryo oraz układu GPU Adreno. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca i innych konfiguracji sprzętowych producent nie przewidział.

Cena HTC U23 Pro znana

Cena HTC U23 Pro jest całkiem atrakcyjna. Telefon w podstawowej konfiguracji sprzętowej został wyceniony na 16990 dolarów tajwańskich, czyli około 2300 zł. W opcji z 12 GB pamięci RAM jest to kwota w postaci 17990 dolarów tajwańskich (ok. 2440 zł). Na razie smartfon jest dostępny w kraju producenta i nie ma informacji o sprzedaży na innych rynkach. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Poczwórny aparat fotograficzny

HTC U23 Pro ma aparat fotograficzny składający się z czterech obiektywów. Główny został połączony z sensorem 108 MP. Następnie mamy ultraszerokokątny współpracujący z matrycą 8 MP. Jest też kamerka do zdjęć makro 5 MP oraz czujnik głębi 2 MP. Natomiast przednia kamera do selfie pozwoli robić fotki w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z bezprzewodowym ładowaniem

Pod obudową modelu HTC U23 Pro znajduje się bateria o pojemności 4600 mAh. Wspiera ona ładowanie o mocy 30 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to moc na poziomie 15 W. Urządzenie ma też NFC, Wi-Fi 6 oraz klasyczne złącze słuchawkowe. Ponadto jest dostarczane z platformą VIVERSE. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

HTC U23 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm

IP67

205 g

Android 13

