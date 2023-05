Honor 90 Pro blisko. Wycieka częściowa specyfikacja. Będzie aparat 200 MP

Honor 90 Pro to flagowiec, który zbliża się wielkimi krokami. Jego premiera odbędzie się pod koniec maja. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Ponadto Honor 90 Pro dostanie procesor Snapdragon 8 Gen 1+.

Honor 90 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się pod koniec tego miesiąca. Debiut zaplanowano na 29 maja. Telefon nie został jednak dochowany w tajemnicy do prezentacji. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Smartfon Honor 90 Pro ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Jest to ISOCELL HP3 od Samsunga, który tym razem ma być w pełni wykorzystany, a nie zdegradowany do 160 MP. Procesor to Snapdragon 8 Gen 1+. Następnie mamy zakrzywiony ekran o rozdzielczości 1224p.

Pełna specyfikacja Honor 90 Pro nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Honor 90 Pro nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że pod obudową ma znaleźć się bateria, która ma wspierać szybkie ładowanie. Będzie to ładowarka o mocy na poziomie 90 W. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Zapewne poznamy je jeszcze przed planowaną na koniec maja premierą.

