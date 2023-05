Samsung Galaxy Z Fold 5 i Flip 5 z datą premiery. Kiedy Unpacked?

Samsung Galaxy Z Fold 5 i Flip 5 to składane smartfony, które w przeciekach pojawiają się już od dawna. Niedawno mogliśmy zobaczyć ich rendery, które ujawniły nam design. Dotychczasowe plotki mówiły o debiucie pod koniec lipca. Teraz została ujawniona dokładna data premiery. Kiedy odbędzie się najbliższa konferencja Unpacked?

Konferencja Unpacked pod koniec lipca

Datą premiera smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 5 i Flip 5 jest 26 lipca. Tego dnia ma odbyć się kolejna konferencja z cyklu Unpacked. W trakcie wydarzenia zobaczymy zapewne nie tylko nowe telefony z rozkładanymi ekranami. Spodziewajmy się także nowych tabletów z serii Tab S9 oraz smartwatchy z linii Watch 6. Prawdopodobnie zostaną pokazane także nowe słuchawki bezprzewodowe. Niedługo po evencie ma ruszyć przedsprzedaż, a rynkowy debiut zaplanowano na 11 sierpnia.

Data premiery na razie niepotwierdzona

Pamiętajmy, że na razie są to tylko plotki. Data premiery smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 5 i Flip 5 nie została na razie potwierdzona. Koreańczycy zrobią to zapewne bliżej terminu konferencji Unpacked. Spodziewajmy się, że nastąpi to na początku lipca. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka tygodni. Wydarzenie ma odbyć się w Seulu.

Samsung Galaxy Z Fold 5 z nowym zawiasem

Wiemy, że składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 5 jest bardzo podobnie zaprojektowany do poprzednika. Dużą zmianą ma być jednak nowy zawias. Sprawi on, że konstrukcja telefonu stanie się cieńsza. Aparat fotograficzny został umieszczony na wyspie w kształcie pastylki. Nie spodziewajmy się tak dużych możliwości kamery w zakresie obrazowania, jak to jest w przypadku modelu S23 Ultra. Następnie mamy procesor Snapdragon 8 Gen 2, który będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca. Pewnie pojawi się także wariant 1 TB.

Samsung Galaxy Z Flip 5 z większym drugim ekranem

Natomiast w przypadku modelu Samsung Galaxy Z Flip 5 największą zmianą względem poprzednika będzie drugi ekran umieszczony na pleckach. Będzie on znacznie większy względem wyświetlacza z zeszłorocznego smartfona. Przekątna wzrośnie z 1,9 do 3,4 cala. W tym urządzeniu pod obudową również znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 2, który ma być wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Główny ekran to panel AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Z tyłu znajdzie się podwójny aparat fotograficzny.

