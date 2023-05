Realme 11 Pro Plus wkrótce na rynkach międzynarodowych. Kiedy premiera?

Realme 11 Pro Plus to smartfon, którego premiera na razie odbyła się w Chinach. Teraz dowiadujemy się, że telefon zostanie wkrótce wprowadzony na inne rynki. Kiedy to nastąpi? Już w przyszłym miesiącu. Firma ogłosiła, że seria Realme 11 Pro zadebiutuje w ujęciu globalnym w czerwcu, ale konkretnej daty nie podano.