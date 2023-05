Nothing Phone 2 w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Nothing Phone 2 to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Tymczasem znaleziono go w bazie benchmarku Geekbench, gdzie pojawia się częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że Nothing Phone 2 ma procesor Snapdragon 8 Gen 1. Testowany model miał ponadto 12 GB pamięci operacyjnej RAM.