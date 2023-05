Oppo Reno 10 Pro bez tajemnic. Jest data premiery i specyfikacja

Oppo Reno 10 Pro to smartfon, którego debiut jest blisko. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Jest też data premiery. Urządzenie zostanie zaprezentowane w przyszłym tygodniu. Zobaczmy sobie, czego mamy spodziewać się po modelu Oppo Reno 10 Pro pod względem wyposażenia.

Oppo Reno 10 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Niedawno mogliśmy oglądać rendery telefonu. Teraz do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna. Znana jest także data premiery modelu. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

6,74-calowy ekran 120 Hz

Oppo Reno 10 Pro ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Jest to 6,74-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli. Odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. Więcej parametrów na ten moment nie jest znanych i kolejne szczegóły poznamy zapewne w trakcie premiery.

Procesor Dimensity 8200

Sercem smartfona Oppo Reno 10 Pro jest procesor MediaTek Dimensity 8200. To 4-nm SoC, który składa się z czterech rdzeni Cortex-A78 oraz czterech Cortex-A55. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu układ GPU Arm Mali-G610 MC6. Chip będzie wspomagany pewnie przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Data premiery znana

W sieci pojawił się film promocyjny poświęcony serii Oppo Reno 10. Co prawda został on usunięty, ale w internecie nic nie ginie. Tam pojawiła się data premiery i tą jest 24 maja. Pamiętajmy jednak, że ten termin dotyczy na razie tylko jednego rynku i tym są Chiny.

Potrójny aparat 50 MP

Oppo Reno 10 Pro otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Główny został połączony z sensorem Sony IMX890 50 MP i wspiera OIS. Następnie mamy ultraszerokokątny współpracujący z czujnikiem 8 MP i teleobiektyw z IMX709 32 MP. Aparat korzysta z możliwości NPU MariSilicon X. Przednia kamera do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 4600 mAh z SuperVOOC

Pod obudową smartfona Oppo Reno 10 Pro znajduje się bateria o pojemności 4600 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie SuperVOOC. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 100 W. Telefon waży 186 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z ColorOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Oppo Reno 10 Pro – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran 120 Hz o rozdzielczości 1240 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8200

do 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 32 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

186 g

Android 13 z ColorOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło