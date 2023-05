OnePlus 12 otrzyma aparat peryskopowy i układ Snapdragon 8 Gen 3

OnePlus 12 to flagowiec, którego premiera powinna odbyć się pod koniec 2023 r. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon ma otrzymać aparat peryskopowy. Ponadto OnePlus 12 dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który to ma zaoferować naprawdę dużą wydajność.