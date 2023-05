Oppo F23 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Oppo F23 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach zgodnie z zapowiedziami. Cena jest znana, a specyfikacja techniczna typowa dla tej półki. Urządzenie jest całkiem ciekawe i wyróżnia się designem. Zobaczmy sobie, co nowy telefon ma do zaoferowania.

6,72-calowy ekran Full HD+

Oppo F23 5G ma 6,72-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz, a próbkowanie dotyku na poziomie 240 Hz. Jasność maksymalna wynosi 680 nitów. Warto też wspomnieć o 100 proc. pokryciu z paletą barw DCI-P3 oraz 96 proc. dla NTSC. Całość pokryto szkłem Panda 1681.

Cena Oppo F23 5G atrakcyjna

Cena Oppo F23 5G jest całkiem atrakcyjna. W Indiach została ustalona na poziomie 24999 rupii, czyli około 1260 zł. W ofercie pojawi się tylko jedna konfiguracja sprzętowa smartfona. Obecnie trwa przedsprzedaż, a rynkowy debiut zaplanowano na 18 maja.

Potrójny aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny modelu Oppo F23 5G składa się z trzech obiektywów. Główny ze światłem f/1.7 został połączony z sensorem z matrycą 64 MP. Następnie mamy czujnik głębi 2 MP. Ostatnim elementem jest kamera do zdjęć makro 40x. Natomiast w przypadku przedniego aparatu można liczyć na możliwość robienia zdjęć w jakości do 32 megapikseli.

Procesor Snapdragon 695

Sercem smartfona Oppo F23 5G jest procesor Snapdragon 695. Składa się on z ośmiu rdzeni Kryo, które pracują z zegarem do 2,2 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada GPU Adreno 619L. Jest to bardzo popularny SoC Qualcomma dla średniaków, który zagościł już w dziesiątkach modeli. Chip wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x, a na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2. Nie zabrakło też czytnika linii kart microSD o pojemności do 1 TB.

Bateria 5000 mAh z SuperVOOC

Pod obudową smartfona Oppo F23 5G znajduje się akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie producenta w postaci technologii SuperVOOC. Firma zdecydowała się w tym przypadku na ładowarkę o mocy 67 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką ColorOS 13.1. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo F23 5G – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 GB miejsca na dane (UFS 2.2)

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 MP + 40x

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

192 g

Android 13 z ColorOS 13.1

źródło