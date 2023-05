Sony Xperia 10 V zaprezentowana. Cena i specyfikacja techniczna

Sony Xperia 10 V to nowy średniak w ofercie japońskiej marki. Specyfikacja techniczna jest typowa dla tej półki. Smartfon ma 6,1-calowy ekran OLED Full HD+, procesor Snapdragon 695 czy potrójny aparat fotograficzny 48 MP. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Sony Xperia 10 V oraz wyposażenie telefonu.

Sony Xperia 10 V to smartfon, którego premiera odbyła się wraz z modelem 1 V. Tym razem to propozycja ze średniej półki ze znacznie niższą ceną. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu. Ta niestety pod pewnymi względami rozczarowuje.

6,1-calowy ekran OLED

Sony Xperia 10 V ma ekran OLED o przekątnej 6,1 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Niestety wyświetlacz został pozbawiony istotnej funkcji w postaci zwiększonego odświeżania obrazu. W tym telefonie jest to standardowe 60 Hz, co stanowi dosyć spore rozczarowanie. Pod tym względem producent mógł postarać się nieco bardziej. Panel oferuje jednak 1,5 razy większą jasność względem poprzednika i został pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Procesor Snapdragon 695

Sercem smartfona Sony Xperia 10 V jest popularny SoC Qualcomma dla smartfonów ze średniej półki cenowej. Jest to układ Snapdragon 695, który składa się z ośmiu rdzeni CPU Kryo, a za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno 619L. Chip wspomagany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM, gdzie producent również mógł zwiększyć ją do 8 GB, ale tak się nie stało. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Cena Sony Xperia 10 V nie najniższa

Cena Sony Xperia 10 V jest już znana. W Europie jest to kwota na poziomie 449 euro, czyli około 2050 zł. Do sprzedaży, która ma ruszyć w okolicy połowy czerwca, trafi tylko jedna konfiguracja sprzętowa. Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójny aparat fotograficzny

Sony Xperia 10 V ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów. Główny ze światłem f/1.8 i OIS został połączony z 1/2.0″ sensorem z matrycą 48 MP i rozmiarem pikseli w postaci 0,8 um. Natomiast teleobiektyw oraz ultraszerokokątny mają światło f/2.2 i oba współpracują z czujnikami 8 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości 8 megapikseli.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową modelu Sony Xperia 10 V znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator można ładować z użyciem ładowarki o mocy 21 W. Producent deklaruje, że po trzech latach użytkowania pojemność nie spadnie poniżej 80 proc. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Sony Xperia 10 V – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

159 g

Android 13

