Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition w ofercie. Cena zestawu niższa

Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition to nowość w ofercie koreańskiej marki. Mogłoby się wydawać, że jest to specjalna i limitowana wersja ostatniego flagowca firmy. W rzeczywistości nie do końca tak jest. Tak naprawdę to zestaw z dodatkowymi akcesoriami, którego cena jest jednak niższa w porównaniu do kwot odrębnych zakupów. Zobaczmy sobie, co tu znajdziemy.

Smartfon w kolorze Phantom Black

Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition to tak naprawdę zwykła wersja smartfona z lutego 2023 r. w kolorze Phantom Black, czyli czarnym odcieniu obudowy, który to od kilku miesięcy jest w sprzedaży. Zestaw zawiera telefon w podstawowej konfiguracji sprzętowej, a więc z 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Koszt takiego telefonu w Polsce to 6799 zł z oficjalnej dystrybucji (i z wyłączeniem ofert promocyjnych).

Dwa akcesoria w zestawie

Zestaw ze smartfonem Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition zawiera specjalne opakowanie, gdzie umieszczono dwa dodatkowe akcesoria. Pierwszym jest smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 w wersji z 44-mm kopertą oraz kolorze Blue Sapphire (niebieskim). Ceny zegarka w Polsce zaczynają się od 1049 zł. Drugim gadżetem jest podwójna ładowarka bezprzewodowa EP-P5400 o mocy 15 W. Jej cena w kraju to 349 zł. Kupując wszystko w zestawie można jednak liczyć na niższą kwotę.

Cena zestawu Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition atrakcyjna

Cena zestawu o nazwie Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition w Wietnamie, gdzie ogłoszono ofertę to równowartość 1245 euro (ok. 5670 zł). Widzimy więc, że można sporo zaoszczędzić. Kupując urządzenia w Europie osobno trzeba by było liczyć się z wydatkiem na poziomie około 1600 euro (ok. 7290 zł). Sprzedaż w Wietnamie potrwa do końca tego miesiąca. Na razie nie ma informacji o dostępności na innych rynkach. Nie wiadomo więc, czy takie zestaw w ogóle pojawi się w Europie czy Polsce. To wyjaśni się z czasem. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S23 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1440 x 3088 pikseli i jasności do 1750 nitów

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 12 + 10 + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP68

S Pen

Android 13 z One UI 5.1

