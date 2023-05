Nubia Z60 Fold w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Nubia Z60 Fold to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie ma 7,3-calowy ekran AMOLED i procesor Snapdragon serii 8. Ponadto Nubia Z60 Fold ma baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 100 W.

Nubia Z60 Fold to składany smartfon marki ZTE, którego premiera odbędzie się później w 2023 r. Urządzenie nie zostało całkowicie dochowane w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna, która obejmuje kluczowe elementy wyposażenia. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Składany smartfon Nubia Z60 Fold ma główny ekran AMOLED o przekątnej 7,3 cala. Więcej informacji o parametrach wyświetlacza nie jest znanych. Następnie mamy procesor Snapdragon serii 8. Chip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca.

Pełna specyfikacja modelu Nubia Z60 Fold nieznana

Na razie nie znamy wszystkich informacji związanych z wyposażeniem telefonu Nubia Z60 Fold. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana. Wiadomo jeszcze, że pod obudową znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 100 W. Premiera ma odbyć się w czwartym kwartale 2023 r.

