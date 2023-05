HTC U23 Pro blisko. Jest data premiery smartfona

HTC U23 Pro to smartfon, którego debiut jest bardzo blisko. Została podana data premiery. Telefon zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Na jego temat wiadomo już całkiem sporo. Częściowa specyfikacja techniczna HTC U23 Pro przedostała się do sieci wcześniej. Zobaczmy, co wiemy o tym urządzeniu.