Premiera Sony Xperia 1 V. Cena i specyfikacja techniczna

Sony Xperia 1 V to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu nie jest niska, ale specyfikacja techniczna jest z wyższej półki. Sony Xperia 1 V ma 6,5-calowy ekran OLED 4K UHD i procesor Snapdragon 8 Gen 2. Ponadto flagowiec wyróżnia się aparatem fotograficznym z sensorem Exmor T.

Sony Xperia 1 V to smartfon, który został zaprezentowany zgodnie z zapowiedziami. Premiera flagowca odbyła się w ujęciu globalnym. Cena oraz specyfikacja techniczna modelu są już znane. Tanio nie jest, ale urządzenie jest konkretne. Zobaczmy sobie, co ten telefon ma do zaoferowania.

6,5-calowy ekran OLED 4K UHD

Sony Xperia 1 V ma wyświetlacz wykonany w technologii OLED bez żadnych wcięć i o proporcjach 21:9. Jest to 6,5-calowy panel o rozdzielczości 4K UHD i odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się w 240 Hz. Warto też wspomnieć o 100 proc. pokryciu z paletą DCI-P3. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Aparat fotograficzny 52 MP

Smartfon Sony Xperia 1 V ma konkretny aparat fotograficzny o dużych możliwościach. Główny obiektyw połączono z sensorem Exmor T z matrycą 52 MP. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny i teleobiektyw połączono z czujnikami 12 MP. Kamera oferuje 5-krotny zoom optyczny. Natomiast przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 12 megapikseli.

Cena Sony Xperia 1 V nie jest niska

Cena Sony Xperia 1 V jest wysoka. To drogi flagowiec, który w Europie został wyceniony na kwotę 1399 euro, czyli około 6325 zł. Tanio nie jest, a sprzedaż w Europie ma rozpocząć się od czerwca. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to czarny, srebrny oraz khaki.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Sony Xperia 1 V jest ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa oczywiście o procesorze Snapdragon 8 Gen 2, który jest naprawdę bardzo mocnym układem. Do oferty trafi tylko jedna konfiguracja sprzętowa telefonu. To model mający 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X oraz 256 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0. Można je ponadto rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową smartfona Sony Xperia 1 V znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 30 W. Ponadto producent nie zapomniał o wsparciu dla bezprzewodowego ładowania. Jest też Wi-Fi 802.11ax oraz Bluetooth 5.3. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna flagowca widoczna jest poniżej.

Sony Xperia 1 V – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K UHD

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 12 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 52 + 12 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,0 x 69,3 x 8,5 mm

Android 13

