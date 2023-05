Premiera Google Pixel 7a — cena i specyfikacja techniczna

Google Pixel 7a to nowy smartfon giganta z Mountain View. Za nami premiera telefonu. Cena jest nieco wyższa względem poprzednika. Jednak specyfikacja techniczna nadrabia te wyższe koszty. Google Pixel 7a dostał liczne ulepszania, które obejmują ekran, procesor oraz aparat fotograficzny. Rzućmy sobie na to okiem.

Google Pixel 7a to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Przecieki potwierdziły się i cena rzeczywiście jest nieco wyższa w porównaniu do poprzedniego modelu. Co nie oznacza, że telefon jest złym wyborem. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

6,1-calowy ekran OLED 90 Hz

Google Pixel 7a ma ekran OLED o przekątnej 6,1 cala oraz rozdzielczości Full HD+. To daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 429 ppi. Następnie mamy zwiększone do 90 Hz odświeżanie. Nie zabrakło też wsparcia dla formatu HDR. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3. Pod wyświetlaczem umieszczono czytnik linii papilarnych.

Autorski procesor Tensor G2

Sercem smartfona Google Pixel 7a jest autorski układ Tensor G2. To ten sam procesor, który znajduje się w modelach 7 i 7 Pro. Nie jest to najwydajniejszy SoC na rynku, ale nadal oferujący niezłą moc. Współpracuje on z chipem zabezpieczającym Titan M2 oraz 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Google Pixel 7a wyższa

Cena Google Pixel 7a jest wyższa względem poprzednika i została podniesiono o 50 dol. do kwoty 499 dol. Klienci decydujący się na zakup mogą jednak liczyć na ciekawą ofertę w postaci darmowych słuchawek bezprzewodowych Buds A. Można też wybrać model Pro za dopłatą w postaci 100 dol. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Koralowy dostępny jest jednak tylko w sklepie producenta.

Podwójny aparat 64 MP

Google Pixel 7a ma podwójny aparat fotograficzny umieszczony na charakterystycznej dla serii wyspie. Główny obiektyw ze światłem f/1.89 został połączony z sensorem Sony IMX787 64 MP i wspiera OIS. Natomiast ultraszerokokątny współpracuje z czujnikiem 13 MP. Przednia kamerka pozwoli na robienie selfie w jakości do 13 megapikseli.

Bateria o pojemności 4385 mAh

Pod obudową smartfona Google Pixel 7a znajduje się bateria o pojemności 4385 mAh. Akumulator wspiera ładowanie o mocy 18 W. Nie zabrakło też wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych. Telefon ma też Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 czy stereofoniczne głośniki. Całość waży 193,5 g i pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Google Pixel 7A – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran OLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Tensor G2

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 13 MP

bateria o pojemności 4385 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

193,5 g

stereofoniczne głośniki

czytnik linii papilarnych

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło