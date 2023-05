Google Pixel Fold zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Google Pixel Fold to składany smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Telefon z pewnością jest ciekawy. Cena nie jest jednak niska, do czego przywykliśmy w przypadku takich konstrukcji. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja Google Pixel Fold i co ten smartfon ma do zaoferowania.

Google Pixel Fold to składany smartfon, który został zaprezentowany zgodnie z zapowiedziami. Wraz z modelem 7a. Cena oraz specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Urządzenie jest ciekawe i trafi do sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni. Zobaczmy sobie, co nowy telefon ma do zaoferowania.

Dwa ekrany OLED

Google Pixel Fold ma rozkładany wyświetlacz OLED o przekątnej 7,6 cala oraz rozdzielczości 1840 x 2208 pikseli. To daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 380 ppi. Odświeżanie odbywa się w zakresie 120 Hz, a jasność maksymalna wynosi 1450 nitów. Drugi wyświetlacz to 5,8-calowy panel OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2092 pikseli i jasności do 1550 nitów. Został on pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus.

Procesor Tensor G2

Sercem smartfona Google Pixel Fold jest procesor Tensor G2, który został opracowany we współpracy z Samsungiem. Nie jest to najszybszy chip, ale nadal oferujący niemałą wydajność. Układ współpracuje z Titan M2 do zabezpieczeń oraz 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Google Pixel Fold niemała

Cena Google Pixel Fold nie jest niska, ale to w zasadzie doktryna składanych smartfonów. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to 1799 dolarów. Natomiast model mający 512 GB miejsca na dane jest to 1919 dolarów. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Telefon trafi do sklepów w przyszłym miesiącu. Niestety na razie tylko na terenie czterech rynków.

Potrójny aparat 48 MP

Google Pixel Fold ma potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.7 ma sensor z matrycą 48 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny oraz teleobiektyw. Oba współpracują z czujnikami 10,8 MP. Natomiast w przypadku przednich kamer do selfie zdecydowano się na sensory z matrycami 9,5 i 8 MP.

Bateria o pojemności 4821 mAh

Pod obudową smartfona Google Pixel Fold znajduje się akumulator o pojemności 4821 mAh. Bateria wspiera ładowanie o mocy 30 W oraz ładowarki bezprzewodowe. Producent deklaruje na jednym naładowaniu pracę przez 24 h. Natomiast w przypadku trybu oszczędzania energii będzie to nawet 72 h. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Google Pixel Fold – specyfikacja techniczna

7,6-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1840 x 2208 pikseli

5,8-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2092 pikseli

procesor Tensor G2

chip Titan M2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 9,5 + 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 10,8 + 10,8 MP

bateria o pojemności 4821 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

283 g

Android 13

