Premiera Realme 11 Pro Plus — cena i specyfikacja techniczna

Realme 11 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach zgodnie z zapowiedziami. Telefon jest bardzo ciekawy i jego specyfikacja techniczna z pewnością jest warta rzuceniem oka. Natomiast cena modelu jest bardzo atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,7-calowy ekran AMOLED

Realme 11 Pro Plus ma ekran AMOLED, który jest zakrzywiony i ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie. Przekątną wynosi 6,7 cala, a rozdzielczość obraz to Full HD+. Odświeżanie odbywa się z częstotliwością w zakresie do 120 Hz, a próbkowanie dotyku w 360 Hz. Jasność maksymalna wynosi 950 nitów i warto też wspomnieć o 100 proc. pokryciu z paletą barw DCI-P3.

MediaTek Dimensity 7050

Sercem smartfona Realme 11 Pro Plus jest nowy procesor MediaTeka. To SoC Dimensity 7050, który składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A78 2,6 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G68 MC4. Chip wspomagany jest przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca.

Cena Realme 11 Pro Plus atrakcyjna

Cena Realme 11 Pro Plus została ustalona na poziomie 2099 juanów, czyli około 1250 zł. Dotyczy to wersji z 256 GB pamięci. Pozostałe dwie konfiguracje sprzętowe wyceniono na 2399 i 2799 juanów (ok. 1430 oraz 1670 zł). Przedsprzedaż już się rozpoczęła, a rynkowy debiut został zaplanowany na 15 maja.

Potrójny aparat 200 MP

Realme 11 Pro Plus ma ciekawie zaprojektowany aparat fotograficzny, który umieszczono na okrągłej wyspie. Główny sensor to Samsung HP3 z matrycą 200 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP. Całość uzupełnia kamerka do zdjęć makro z sensorem 2 MP. Przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z ładowarką 100 W

Pod obudową smartfona Realme 11 Pro Plus znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 100 W. W tańszej wersji telefonu bez dopisku + w nazwie jest to 67 W. Znajdziemy tu także głośniki z Dolby Atmos czy czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme 11 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7050

12 GB pamięci RAM

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

185 g

Android 13

