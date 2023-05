Huawei Mate X3 dostępny globalnie. Cena i specyfikacja

Huawei Mate X3 to składany smartfon, który doczekał się premiery na globalnych rynkach. Cena nie jest niska, bo przewyższa kwotę 2 tys. euro. Jednak specyfikacja techniczna Huawei Mate X3 jest naprawdę z górnej półki. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania ten smartfon oraz kiedy będzie można go kupić.

Dwa ekrany OLED

Główny wyświetlacz Huawei Mate X3 to panel OLED wykonany w technologii LTPS, który oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Jest to 7,85-calowy ekran o rozdzielczości 2496 × 2224 pikseli. Jest też dodatkowy ekranik OLED LTPO o przekątnej 6,45 cala oraz rozdzielczości 2504 × 1080 pikseli.

Snapdragon 8 Gen 1+ bez 5G

Sercem składanego smartfona Huawei Mate X3 jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Nie jest to jednak ten sam SoC, który znajduje się w telefonach innych marek. Zabrakło tu modemu 5G i do użytku pozostaje jedynie łączność z sieciami LTE. Chip jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1, które można rozbudować o dodatkowe 256 GB poprzez kartę NM.

Cena Huawei Mate X3 wysoka

Cena Huawei Mate X3 nie jest niska. W Europie telefon wyceniono na kwotę aż 2199 euro, czyli blisko 10 tys. zł. Na pocieszenie jest fakt, że w przedsprzedaży producent dorzuca gratis w postaci zegarka Watch GT 3 oraz 3-letnią gwarancję za połowę wartości. Promocja potrwa do 4 czerwca.

Bateria o pojemności 4800 mAh

Pod obudową składanego smartfona Huawei Mate X3 znajduje się bateria o pojemności 4800 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 66 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to 50 W. Telefon ma też Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 i NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida z nakładką EMUI 13.1.

Potrójny aparat 50 MP

Huawei Mate X3 ma potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.8 został połączony z sensorem Sony IMX 766 50 MP i wspiera OIS. Ultraszerokokątny współpracuje z czujnikiem 13 MP, a teleobiektyw ma 12-megapikselowy sensor i obsługuje 5-krotny zoom optyczny i 50-krotny cyfrowy. Przednia kamerka pozwoli na robienie selfie w jakości do 8 megapikseli. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Huawei Mate X3 – specyfikacja techniczna

7,85-calowy ekran OLED LTPS 120 Hz o rozdzielczości 2496 × 2224 pikseli

6,45-calowy ekran OLED LTPO 120 Hz o rozdzielczości 2504 × 1080 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

512 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 12 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

IP68

około 240 g

Android z EMUI 13.1

