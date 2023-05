Premiera POCO F5 Pro. Cena i specyfikacja techniczna

POCO F5 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Specyfikacja techniczna jest konkretna i jest to najmocniejszy smartfon w historii marki. Cena POCO F5 Pro jest mimo to atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania nowy smartfon i w jakich opcjach będzie można go kupić.

6,67-calowy ekran AMOLED

POCO F5 Pro otrzymał ten sam ekran AMOLED, który ma model Redmi K60. Jest to 6,67-calowy panel o rozdzielczości QHD+ z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Daje nam to zagęszczenie obrazu na poziomie 526 ppi, czyli rekordowo wysokie w przypadku telefonów marki. Następnie mamy odświeżanie w 120 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się w 480 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem POCO F5 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To nadal bardzo mocny chip, który oferuje dużą wydajność. SoC jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena POCO F5 Pro bardzo atrakcyjna

Cena POCO F5 Pro jest naprawdę atrakcyjna. W podstawowej wersji jest to kwota na poziomie 579 euro (ok. 2645 zł). Natomiast w przypadku wersji z 256 GB miejsca na dane jest to 50 euro więcej. Przygotowano też ofertę early bird. W jej ramach telefon można zakupić za (odpowiednio) 479 i 499 euro (ok. 2190 oraz 2280 zł). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójny aparat 64 MP

Aparat fotograficzny POCO F5 Pro również został zapożyczony z modelu Redmi K60. Główny obiektyw współpracuje z sensorem Omnivision OV64B 64 MP. Następnie mamy ultraszerokokątny z czujnikiem MP oraz kamerkę do zdjęć makro 2 MP. Przednia pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową smartfona POCO F5 Pro znajduje się akumulator o pojemności 5160 mAh z technologią LiquidCool VC, co pozwala na lepsze odprowadzenie ciepła. Bateria wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych obsługiwane są takie o mocy 30 W. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

POCO F5 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5160 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

