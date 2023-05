POCO F5 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

POCO F5 to smartfon, którego premiera odbyła się wraz z droższym modelem Pro. Cena i specyfikacja techniczna są już znane. Nowy telefon submarki powołanej do życia kilka lat temu przez Xiaomi jest bardzo ciekawy. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,67-calowy ekran AMOLED

POCO F5 ma 6,67-calowy ekran wykonany w technologii AMOLED. To płaski panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wyśrodkowane u góry. Obraz wyświetlany jest w rozdzielczości Full HD+. Natomiast odświeżanie odbywa się w zakresie do 120 Hz, a jasność maksymalna wynosi 1000 nitów. Jest też wsparcie dla formatów HDR10+ i Dolby Vision.

Procesor Snapdragon 7+ Gen 1

Sercem smartfona POCO F5 jest procesor Snapdragon 7+ Gen 1. To ostatni SoC Qualcomma dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej, który oferuje całkiem spore możliwości i niezłą wydajność. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast w przypadku miejsca na dane przewidziano tylko jedną opcję w postaci 256 GB.

Cena POCO F5 atrakcyjna

Cena POCO F5 jest bardzo atrakcyjna. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 429 euro (ok. 1960 zł). Natomiast model z 12 GB pamięci RAM kosztuje o 50 euro więcej. W ramach oferty early bird można sporo zaoszczędzić. Telefon będzie można nabyć za 379 lub 399 euro (ok. 1730 oraz 1820 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy, które widać na załączonych renderach.

Potrójny aparat 64 MP

POCO F5 ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów. Główny ma światło przysłony f/1.8 i współpracuje z sensorem z matrycą 64 MP. Następnie mamy kamerkę ultraszerokokątną i do zdjęć makro. Zostały one połączone z czujnikami z sensorami 8 oraz 2 MP. Przedni aparat fotograficzny do selfie pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona POCO F5 znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Producent deklaruje pełne naładowanie w ciągu zaledwie 46 min. Telefon ma też Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E oraz moduł NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna znajduje się niżej.

POCO F5 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7+ Gen 1

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z MIUI 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło