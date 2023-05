Vaio TL10 to nowy tablet marki. Jest cena i specyfikacja techniczna

Vaio TL10 to nowy tablet marki, którego premiera odbyła się w Brazylii. Urządzenie jest ciekawe. Specyfikacja techniczna obejmuje 10,4-calowy ekran IPS LCD oraz baterię o pojemności 7000 mAh. Cena Vaio TL10 nie jest niska. Jednak tablet nie jest sprzedawany sam, a wraz z dedykowanym etui z klawiaturą.

Vaio TL10 to nowy tablet marki, która blisko dekadę temu wycofała się z rynku komputerów. Po to, aby z czasem powrócić w nowej postaci. Premiera nowego urządzenia odbyła się w Brazylii. Znane są cena oraz specyfikacja techniczna sprzętu. Zobaczmy sobie, na co tu można liczyć.

10,4-calowy ekran IPS LCD

Vaio TL10 ma ekran wykonany w technologii IPS LCD. Jest to 10,4-calowy panel o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli. Niestety nie ma co tu liczyć na zwiększone odświeżanie obrazu. Odbywa się ono w standardowym zakresie 60 Hz, z czym trzeba się pogodzić. Więcej parametrów wyświetlacza nie jest znanych.

Procesor Unisoc T616

Sercem tabletu Vaio TL10 jest prosty procesor Unisoc T616, który znajduje się w wielu tanich smartfonach z Androidem. SoC składa się dwóch rdzeni CPU Cortex-A75 2,0 GHz i sześciu Cortex_A55 1,8 GHz oraz układu GPU ARM Mali G57. Chip wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyj ej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca w postaci kości UFS 2. Jest też czytnik kart pamięci microSD.

Cena Vaio TL10 nie taka niska

Cena Vaio TL10 w Brazylii została ustalona na poziomie 1799 reali brazylijskich, co daje nam równowartość 1,5 tys. zł. Nie jest więc tanio, ale to kwota za cały zestaw, w którym znajduje się dedykowane etui oraz klawiatura z 78 klawiszami. Łączy się ona z tabletem poprzez specjalne złącze z 5 pinami.

Bateria 7000 mAh

Vaio TL10 ma pod obudową dużą baterię o pojemności 7000 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarek o mocy do 18 W. Jednak w zestawie znajduje się słabszy zasilacz, bo o mocy 10 W. Całość zamknięto w obudowie o wymiarach 245 x 155 x 8 mm. Waga to 520 g.

Wbudowany modem LTE

Tablet Vaio TL10 ma też wbudowany modem LTE, który zapewnia łączność z sieciami komórkowymi 4G. Następnie mamy moduł Bluetooth 5.0 oraz obsługę Wi-Fi 802.11ac (dwuzakresowe). Przednia kamerka ma sensor 5 MP, a tylny aparat 8 MP. Nie zabrakło też stereofonicznych głośników i portów USB C oraz klasycznego słuchawkowego 3,5 mm. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Vaio TL10 – specyfikacja techniczna

