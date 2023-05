Huawei Mate 60 Pro z aparatem XMAGE pozuje na renderze

Huawei Mate 60 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zobaczmy go w drugiej połowie 2023 r. Tak więc do debiutu pozostało jeszcze trochę czasu. Tymczasem możemy zobaczyć render. Na nim widać duży aparat fotograficzny z technologią XMAGE. Rzućmy sobie na to okiem.

Render modelu Huawei Mate 60 Pro ujawnia nam wielki aparat fotograficzny umieszczony na wyspie w kształcie okręgu. Znajdziemy tu cztery obiektywy. Jedna z kamer jest peryskopowa, a to pozwala nam sugerować, że powinniśmy spodziewać się dużych możliwości z zakresu zoomu. Widać też niemałe logo XMAGE oraz podwójną diodę doświetlającą LED.

Smartfon Huawei Mate 60 Pro jednym z serii

Huawei Mate 60 Pro nie będzie oczywiście jedynym telefonem z nadchodzącej serii. Smartfonów ma być znacznie więcej. Plotki mówią o tym, że linia obejmie nawet pięć modeli. Tak więc klienci z pewnością będą mieli w czym przebierać. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów, które poznamy w nadchodzących miesiącach.

