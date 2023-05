Googl Pixel Tablet niemal bez tajemnic. Jest cena i specyfikacja

Google Pixel Tsblet to urządzenie, którego premiera odbędzie się na dniach. Producent kazał na nie długo czekać. Tymczasem doszło do dużego przecieku. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna oraz rendery. Znana jest także cena Google Pixel Tablet. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.