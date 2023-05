Realme 11 Pro Plus na dniach. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Realme 11 Pro Plus to nadchodzący smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon zobaczymy na dniach. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna modelu? Na temat Realme 11 Pro Plus wiadomo już naprawdę sporo. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać wraz z tym nowym urządzeniem chińskiej marki.

Realme 11 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Debiut zaplanowano w Chinach na 10 maja. Co z ceną, specyfikacją techniczną i co jeszcze wiadomo o tym telefonie? Okazuje się, że urządzenie na kilka dni przed prezentacją nie skrywa przed nami zbyt wielu tajemnic. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz

Realme 11 Pro Plus ma ekran AMOLED i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wiemy, że wyświetlacz zapewni obraz w rozdzielczości Full HD+, a odświeżanie będzie odbywać się w zakresie do 120 Hz. Ramka na dole ma być wąska i jej rozmiar to 2,33 mm. W przypadku PWD Dimming można spodziewać się próbkowania na poziomie 2160 Hz.

Nowy procesor MediaTeka

Wiemy, że za obliczenia w Realme 11 Pro Plus ma odpowiadać zupełnie nowy procesor firmy MediaTek. Chip ma być jednym z serii Dimensity 7, ale konkretna nazwa jednostki nie jest na razie znana. Wiemy tylko, że SoC składa się z ośmiu rdzeni, które pracują z zegarem do 2,6 GHz. Poza tym spodziewajmy się do 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast w przypadku miejsca na dane pod uwagę brane są opcje 128, 256, 512 GB lub 1 TB.

Cena Realme 11 Pro Plus ma być atrakcyjna

Cena Realme 11 Pro Plus nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak kwot zbliżonych do poprzednika. Wtedy były to sumy zaczynające się od 1699 juanów, czyli około 1020 zł. Powinno więc być tanio, ale na konkretne szczegóły musimy poczekać.

Aparat fotograficzny 200 MP

Aparat fotograficzny modelu Realme 11 Pro Plus składa się z trzech obiektywów, które zostały umieszczone na dużej wyspie w kształcie okręgu. Główny wspiera OIS i został połączony z sensorem z matrycą 200 MP. Znajdziemy tu też obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP i dodatkową kamerkę 2 MP. Natomiast przednia pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Za dostarczenie energii w Realme 11 Pro Plus ma odpowiadać bateria o pojemności 5000 mAh. Będzie ona wspierać szybkie ładowanie, ale moc ładowarki, na którą zdecydował się producent, nie jest na razie znana. Wiemy też, że smartfon waży 185 g i pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme 11 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity serii 7 2,6 GHz

6, 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

185 g

Android 13

źródło