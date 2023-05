HTC U23 Pro w drodze. Jest teaser i częściowa specyfikacja

HTC U23 Pro to nowy smartfon tajwańskiej marki, którego premiera jest blisko. W sieci pojawił się teaser, który ujawnia platformę VIVERSE. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wynika to z faktu, że model HTC U23 Pro jakiś czas temu pojawił się w bazie popularnego benchmarku Geekbench.

HTC U23 Pro to nowy smartfon marki, która cały czas daje o sobie znać. Niedawno w jej ofercie pojawiły się dwa tańsze modele. Teraz firma szykuje się do premiery telefonu z tak zwanej wyższej półki średniej. Na łamach mediów społecznościowych udostępniono teaser. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna.

Smartfon HTC U23 Pro z platformą VIVERSE

Teaser udostępniony przez Tajwańczyków ujawnia nam, że smartfon HTC U23 Pro będzie kolejnym ze wsparciem dla platformy VIVERSE. Firma dużo inwestuje w rozwiązania oparte na wirtualnej rzeczywistości. Tak więc wraz z nowym telefonem spodziewajmy się czegoś podobnego do tego, co znamy z Desire 22 Pro, który to był dostarczany z różnymi aplikacjami powiązanymi z VR. Szczegóły na razie nie są jednak znane. Sama zajawka widoczna poniżej też nie ujawnia nam zbyt wielu informacji, choć można na niej dostrzec zarys designu bocznej ramki urządzenia.

Pod obudową Snapdragon 7 Gen 1

Wiemy, że sercem smartfona HTC U23 Pro będzie procesor Snapdragon 7 Gen 1. Wiadomo to za sprawą bazy popularnego benchmarku Geekbench, gdzie urządzenie pojawiło się w zeszłym miesiącu. Tak więc firma zdecydowała się na SoC Qualcomma dla tak zwanych modeli z wyższej półki średniej.

Snapdragon 7 Gen 1 to procesor składający się z ośmiu rdzeni Kryo, które pracują z zegarem do 2,4 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno. Chip został wykonany w 4-nm litografii oraz wspiera Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Ponadto zapewniono tu obsługę modemu 5G Snapdragon X62 umożliwiającego pobieranie danych z prędkością do 4,4 Gbps.

Pełna specyfikacja techniczna HTC U23 Pro nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna modelu HTC U23 Pro nie jest na razie znana. Sporo szczegółów telefonu owianych jest tajemnicą. Baza benchmarku Geekbench nie ujawnia nam zbyt wielu informacji. Dowiadujemy się jednak, że procesor będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13, co jednak nie stanowi żadnego zaskoczenia.

Więcej szczegółów związanych ze smartfonem HTC U23 Pro nie jest na razie znanych. Dodatkowe informacje poznamy zapewne jeszcze przed premierą, a więc w ciągu kilku najbliższych tygodni. Cena również jest na razie tajemnicą. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w nieco cierpliwości i czekać na kolejne detale.

