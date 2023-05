Google Pixel Fold blisko. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Google Pixel Fold to składany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Ostatnio producent potwierdził to urządzenie i udostępnił pierwszy teaser. Cena przedostała się do sieci wcześniej. Niemal kompletna specyfikacja techniczna również. Zobaczmy sobie, co wiemy na kilka dni przed oficjalną premierą, która odbędzie się w trakcie konferencji I/O 2023.

Dwa ekrany OLED

Google Pixel Fold to składany smartfon, który ma dwa wyświetlacze wykonane w technologii OLED-owej. Ten główny, który jest rozkładany, ma przekątną na poziomie 7,6 cala i rozdzielczość 1840 x 2208 pikseli. Drugi mniejszy to 5,8-calowy panel o rozdzielczości 1080 x 2092 pikseli. W obu przypadkach obraz będzie prezentowany w 120 Hz.

Autorski chip Tensor G2

Sercem smartfona Google Pixel Fold jest procesor Tensor G2, czyli ten sam, który znajduje się modelach 7 i Pro oraz trafi do telefonu 7a. Nie oferuje on największej wydajności, ale w zupełności wystarcza. W urządzeniu będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Google Pixel Fold znana

Cena Google Pixel Fold przedostała się do sieci już wcześniej. Urządzenie ma kosztować w podstawowej wersji 1799 dolarów, czyli około 7470 zł. Wiemy, że sam producent uruchomi przedsprzedaż zaraz po prezentacji, a więc 10 maja. Potem zrobią to partnerzy firmy. Natomiast rynkowa premiera odbędzie się przed końcem czerwca.

Potrójny aparat fotograficzny

Google Pixel Fold ma potrójny aparat fotograficzny, który został umieszczony na charakterystycznej wyspie. Główny obiektyw został połączony z sensorem z matrycą 48 MP. Natomiast teleobiektyw i ultraszerokokątny współpracują z czujnikami 10,8 MP. Przedni do selfie ma 9,5-megapikselowy sensor.

Bateria o nieznanej pojemności

Bateria mająca znajdować się pod obudową smartfona Google Pixel Fold nie jest na razie znana. Plotki mówią jedynie o tym, że będzie to akumulator o pojemności poniżej 5000 mAh. Moc ładowarki też jest tajemnicą. Wiadomo tylko tyle, że jedno naładowanie ma pozwolić na 24 h pracy, a w trybie oszczędnym na nawet 72 h. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Google Pixel Fold – specyfikacja techniczna

7,6-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1840 x 2208 pikseli

5,8-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2092 pikseli

procesor Tensor G2

chip Titan M2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 9,5 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 10,8 + 10,8 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło: opracowanie własne