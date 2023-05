Google Pixel 7a na wideo. Specyfikacja oraz design bez tajemnic

Google Pixel 7a to smartfon, którego premiera jest blisko. Telefon został odarty z tajemnic na nowym wideo, które udostępniono w sieci. Specyfikacja techniczna czy design urządzenia nie są już w zasadzie żadną tajemnicą. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się na żywo Google Pixel 7a i czego oczekiwać po tym smartfonie.

Google Pixel 7a to nowy smartfon, który zostanie zaprezentowany za kilka dni. Wraz ze składanym modelem Fold. Nastąpi to w trakcie konferencji I/O 2023, czyli 10 maja. Tymczasem w sieci pojawiło się wideo, na którym mamy okazję zobaczyć urządzenie z bliska. Tym samym design oraz specyfikacja techniczna przestały być jakimikolwiek tajemnicami.

Wideo potwierdza design Google Pixel 7a

Smartfon Google Pixel 7a jest zaprojektowany podobnie do poprzednika. Jego design poznaliśmy już kilka miesięcy temu na renderach opartych na schematach CAD. Później mogliśmy zobaczyć materiały prasowe. Najnowsze wideo daje nam wgląd w to urządzenie na żywo. Telefon wygląda dokładnie tak, jak można było się tego spodziewać.

Google Pixel 7a ma płaski ekran OLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że jest to wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Natomiast odświeżanie obrazu zwiększono do 90 Hz. Z tyłu widzimy aparat fotograficzny z dwoma obiektywami, które umieszczono na charakterystycznej wyspie.

Aparat fotograficzny modelu Google Pixel 7a nie jest w zasadzie już żadną tajemnicą. Główny sensor został wymieniony na Sony IMX787 z matrycą 64 MP. Wiemy, że dzięki funkcji łączenia pikseli może on robić zdjęcia w lepszej jakości przy rozdzielczości 16 MP. Znajdziemy tu też obiektyw ultraszerokokątny, który połączono z czujnikiem 13 MP. Przednia kamera również ma 13-megapikselowy sensor.

Wideo modelu Google Pixel 7a ujawnia nam znacznie więcej tajemnic związanych z wyposażeniem. Wiemy, że pod obudową znajduje się bateria o pojemności 4400 mAh. Następnie mamy autorski procesor Tensor G2, który umieszczono także w modelach 7 i 7 Pro. Chip wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Jest też NFC czy Bluetooth 5.2.

Cena modelu Google Pixel 7a ma być wyższa od poprzednika. Plotki mówią o wzroście na poziomie 50 dol. Telefon ma być dostępny niedługo po oficjalnej prezentacji. Jego znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Google Pixel 7A – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran OLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Tensor G2

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 13 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

