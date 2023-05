Vivo X90S coraz mniej tajemniczy. Wycieka częściowa specyfikacja techniczna

Vivo X90S to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie otrzyma procesor MediaTek Dimensity 9200+. Ponadto Vivo X90S ma dostać 6,78-calowy ekran OLED od BOE oraz aparat fotograficzny z sensorem Sony IMX866.

Vivo X90S to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Ma to być jeden z pierwszych flagowców na rynku z nowym procesorem MediaTek Dimensity 9200+, który zapewni m.in. wsparcie dla Wi-Fi 7. Teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym urządzeniu.

Smartfon Vivo X90S otrzyma ekran OLED, który dostarczy chińskie BOE. Jest to 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1260p. Następnie mamy aparat fotograficzny z głównym sensorem Sony IMX866 z matrycą 50 MP. Jest to ten sam, który znajduje się w poprzedniku. Wiemy też, że bateria ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 120 W. Więcej szczegółów nie podano.

Pełna specyfikacja techniczna Vivo X90S tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Vivo X90S nie jest na razie znana. Telefon skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Spodziewajmy się także autorskiego chipu ISP w postaci V2. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z autorską nakładką producenta. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla systemu Windows 11

źródło