Motorola Edge 40 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Motorola Edge 40 to nowy smartfon marki Moto. Za nami premiera, również w Polsce. Specyfikacja techniczna telefonu jest ciekawa. Natomiast cena modelu Motorola Edge 40 wydaje się być całkiem atrakcyjna. Obecnie trwa przedsprzedaż smartfona, gdzie w ramach oferty startowej można zyskać bonus w wysokości 500 zł.

Motorola Edge 40 to smartfon, który debiutuje po kilku tygodniach od modelu Pro. Ty razem jest to tańsza alternatywa, której cena wydaje się być całkiem atrakcyjna. Tym bardziej, że producent przygotował ciekawą ofertę przedsprzedażową. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

6,55-calowy ekran OLED

Motorola Edge 40 ma zakrzywiony ekran wykonany w technologii OLED, który ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie wyśrodkowane u góry. Jest to 8-bitowy panel o przekątnej 6,55 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu na poziomie 144 Hz oraz jasność maksymalną w postaci 1200 nitów. Nie zabrakło też wsparcia dla formatu HDR10+.

Procesor Dimensity 8020

Sercem smartfona Motorola Edge 40 jest procesor MediaTek Dimensity 8020. SoC składa się z rdzeni CPU Cortex-A78 oraz A55 i układu graficznego ARM Mali-G77 MC9. Chip w nowym telefonie wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena modelu Motorola Edge 40 atrakcyjna

Polska cena smartfona Motorola Edge 40 została ustalona na poziomie 2999 zł. Z pozoru może nie wydawać się zbyt niska, ale producent przygotował ciekawą ofertę przedsprzedażową. W jej ramach można oddać stary telefon, który zostanie wyceniony z bonusem w wysokości 500 zł. Akcja potrwa do 17 maja.

Podwójny aparat fotograficzny

Motorola Edge 40 ma podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem przysłony f/1.4 został połączony z 1/1.5″ sensorem z matrycą 50 MP. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny, który pełni też rolę kamery do zdjęć makro, współpracuje z czujnikiem 13 MP. Przednia kamerka do selfie pozwoli na robienie fotek w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 4400 mAh

Pod obudową smartfona Motorola Edge 40 została umieszczona bateria o pojemności 4400 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 68 W i taka ładowarka znajduje się w zestawie z telefonem. Urządzenie wspiera też bezprzewodowe ładowanie 15 W. Warto też wspomnieć o stereofonicznych głośnikach z obsługą Dolby Atmos. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Motorola Edge 40 – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8020

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4X

256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

Android 13

źródło: opracowanie własne