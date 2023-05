Nothing Phone 2 blisko. Producent ujawnia, kiedy premiera

Nothing Phone 2 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy zobaczymy ten telefon? Producent przerwał milczenie i udostępnił teaser. Ten daje nam wgląd w częściowy design szykowany przez producenta. Poza tym dowiadujemy się, że debiut Nothing Phone 2 odbędzie się już latem 2023 r.