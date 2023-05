Nokia XR21 to smartfon, który do niedawna pojawiał się w przeciekach. Za nami premiera, która odbyła się na terenie Wielkiej Brytanii. Cena oraz specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy sobie, co nowy model marki HMD Global ma do zaoferowania.

6,49-calowy ekran Full HD+

Nokia XR21 ma ekran o przekątnej 6,49 cala, który pokryto bardzo mocnym szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Jest to wyświetlacz o proporcjach 20:9 oraz rozdzielczości Full HD+. Panel oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz oraz jasność maksymalną na poziomie 550 nitów.

Procesor Snapdragon 695

Sercem telefonu Nokia XR21 jest procesor Snapdragon 695, czyli jeden z najpopularniejszych układów Qualcomma dla średniaków. Chip ma osiem rdzeni Kryo 560, które pracują z zegarem do 2,2 GHz. Następnie mamy układ GPU Adreno 619L. SoC wspomagany jest przez 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca i są to kości UFS 2.1. Można je rozszerzyć z użyciem karty microSD o pojemności do 512 GB.

Cena modelu Nokia XR21 nie jest najniższa

Cena smartfona Nokia XR21 została ustalona na poziomie 499,99 funtów. To daje nam kwotę na poziomie prawie 2,6 tys. zł. Sprzedaż rozpocznie się w czerwcu i do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy. HMD Global przewidziało tylko jedną konfigurację sprzętową.

Bateria 4800 mAh z bezprzewodowym ładowaniem

Pod obudową modelu Nokia XR21 znajduje się bateria o pojemności 4800 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 33 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to maksymalnie 15 W. Obudowa spełnia założenia normy MIL-STD 810H oraz norm IP68 / IP69K, co zapewnia ochronę przed wodą, pyłem oraz upadkami.

Podwójny aparat 64 MP

Nokia XR21 ma podwójny aparat fotograficzny. Główny sensor ze światłem f/1.79 połączono z sensorem z matrycą 64 MP. Znajdziemy tu też obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Nokia XR21 – specyfikacja techniczna

6,49-calowy ekran 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695

6 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

obudowa zgodna z normami MIL-STD 810H i IP68 / IP69K

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło: opracowanie własne