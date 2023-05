Motorola Razr 40 Ultra prawie bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna

Motorola Razr 40 Ultra to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Specyfikacja techniczna telefonu nie została dochowana w tajemnicy. Do sieci przedostały się szczegóły związane z wyposażeniem modelu Motorola Razr 40 Ultra. Na temat tego smartfona wiadomo już naprawdę sporo.

Motorola Razr 40 Ultra to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Do sieci przedostały się nowe informacje. Tym razem jest to niemal kompletna specyfikacja techniczna. O nowym telefonie Moto wiadomo już całkiem sporo. Cenę poznaliśmy już wcześniej. Zobaczmy, czego się spodziewać.

Dwa ekrany

Motorola Razr 40 Ultra otrzyma główny ekran AMOLED z HDR, który ma przekątną na poziomie około 6,7 cala. Rozdzielczość to 1080 x 2640 pikseli, a odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 120 Hz. Z tyłu znajdzie się znacznie większy wyświetlacz względem poprzednika o przekątnej 3,5 cala i rozdzielczości 1056 x 1066 pikseli. Więcej parametrów nie jest na razie znanych.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Sercem smartfona Motorola Razr 40 Ultra będzie procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus. To SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem z 2022 r., ale nadal oferujący bardzo dużą wydajność. Następnie mamy do 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Podwójny aparat fotograficzny

Aparat fotograficzny modelu Motorola Razr 40 Ultra jest z pewnością ciekawy i jego elementy zostały wtopione we wcięciach drugiego ekranu na pleckach. Główny obiektyw współpracuje z sensorem Sony IMX563 z matrycą 12 MP. Natomiast dodatkowy został połączony z czujnikiem SK Hynix Hi1336 13 MP. W przypadku przedniej kamery do selfie jest to OmniVision OV32B40 32 MP.

Bateria 3640 mAh

Pod obudową składanego smartfona Motorola Razr 40 Ultra ma znaleźć się bateria o pojemności 3640 mAh. Plotki mówią o tym, że akumulator będzie mógł być ładowany z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Telefon ma też moduł NFC i będzie dostępny w wersji dual SIM oraz obsługą eSIM. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 13. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Motorola Razr 40 Ultra – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2640 pikseli

3,5-calowy ekran o rozdzielczości 1056 x 1066 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus

do 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

do 512 GB miejsca na dane (UFS 3.1)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 13 MP

bateria o pojemności 3640 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło