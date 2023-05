Moto G Stylus 2023 zaprezentowane. Cena i specyfikacja techniczna

Moto G Stylus 2023 to kolejny smartfon marki Motorola, którego premiera odbyła się dziś. Specyfikacja techniczna jest nieco zaniżona względem poprzednika. Jednak to sprawiło, że cena Moto G Stylus 2023 jest jeszcze niższa. Zobaczmy sobie, co nowy telefon Motoroli ma do zaoferowania pod względem wyposażenia.

6,5-calowy ekran z obsługą rysikiem

Motorola Moto G Stylus 2023 ma 6,5-calowy ekran LCD IPS z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości HD+ oraz odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Wyświetlacz jest więc mniejszy względem poprzednika i ponadto ma niższą rozdzielczość. Nadal jednak umożliwia pracę z wykorzystaniem znajdującego się w zestawie rysika.

Procesor MediaTek Helio G85

Sercem smartfona Motorola Moto G Stylus 2023 jest procesor MediaTek Helio G85. Jest to dosyć prosty SoC z ośmioma rdzeniami CPU taktowanymi zegarem do 2,0 GHz oraz układu graficznego ARM Mali-G52. Chip wspomagany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono tylko 64 GB miejsca, ale można je rozszerzyć z użyciem karty microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Moto G Stylus 2023 atrakcyjna

Cena Moto G Stylus 2023 jest bardzo atrakcyjna. Telefon wyceniono na zaledwie 200 dolarów i jego sprzedaż rozpocznie się 5 maja. To o 100 dolarów mniej w porównaniu do poprzedniej generacji. Pamiętajmy jednak, że Motorola wprowadziła pewne cięcia w specyfikacji i to pozwoliło na zmniejszenie kwoty.

Podwójny aparat 50 MP

Motorola Moto G Stylus 2023 ma podwójny aparat fotograficzny na prostokątnej wyspie. Główny obiektyw ma światło f/1.8 i został połączony z sensorem z matrycą 50 MP. Dodatkowym elementem jest czujnik do zdjęć makro 2 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Motorola Moto G Stylus 2023 znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 15 W. Telefon ma także stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos czy czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Motorola Moto G Stylus 2023 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G85

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

Android 13

