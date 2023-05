Moto G 5G 2023 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Moto G 5G 2023 to nowy smartfon marki Motorola. Za nami premiera telefonu. Specyfikacja techniczna obejmuje 6,5-calowy ekran LCD HD+, procesor Snapdragon 480 Plus czy podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 48 MP. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Moto G 5G 2023 i wyposażenie smartfona.

Moto G 5G 2023 to smartfon firmy Motorola, który do niedawna był w ogniu przecieków. Teraz odbyła się jego premiera. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna dosyć typowa dla tego przedziału cenowego. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,5-calowy ekran LCD

Moto G 5G 2023 ma mniejszy wyświetlacz od poprzednika. Jest to 6,5-calowy panel LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Zwiększono jednak odświeżanie obrazu z 90 do 120 Hz. Zawartość prezentowana jest w rozdzielczości HD+ przy zagęszczeniu pikseli na poziomie 269 ppi.

Procesor Snapdragon 480 Plus

Sercem smartfona Motorola Moto G 5G 2023 jest procesor Snapdragon 480 Plus. Jest to ośmiordzeniowy SoC składający się z rdzeni Kryo pracujących z częstotliwością do 2,2 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada GPU Adreno 619. SoC wspomagany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem karty microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Moto G 5G 2023 atrakcyjna

Cena Moto G 5G 2023 jest atrakcyjna. Smartfon w Stanach Zjednoczonych został wyceniony na zaledwie 250 dolarów. To o 150 dolarów mniej względem poprzednika. Sprzedaż urządzenia rozpocznie się 25 maja. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Podwójny aparat 48 MP

Motorola Moto G 5G 2023 ma aparat fotograficzny, który składa się z dwóch obiektywów umieszczonych na prostokątnej wyspie. Główny ma światło przysłony f/1.7 i został połączony z sensorem z matrycą 48 MP. Drugi współpracuje z czujnikiem 2 MP i służy do zdjęć makro. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Motorola Moto G 5G 2023 znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 15 W. Następnie mamy stereofoniczne głośniki i klasyczne złącze słuchawkowe. Nie znajdziemy tu jednak modułu NFC, co z pewnością warto mieć na uwadze. Całość waży 189 g i pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Motorola Moto G 5G 2023 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 480 Plus

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

189 g

złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm

Android 13

