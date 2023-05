Google Pixel 7a blisko. Pudełko telefonu ujawnia kolejne zmiany i nowości

Google Pixel 7a to smartfon, którego premiera jest bardzo nieodległa. Tymczasem do sieci wyciekły zdjęcia, na których uchwycono pudełko telefonu. Te odsłania na kolejne tajemnice obejmujące planowane zmiany i nowości. Wiemy, że Google Pixel 7a nie będzie dostarczany z ładowarką i w zestawie jej zabraknie.

Google Pixel 7a to smartfon, który był obiektem całego mnóstwa przecieków. Przed nami premiera, która odbędzie się już za kilka dni. Nastąpi to w przyszłym tygodniu, w trakcie konferencji I/O 2023, gdzie zostanie zaprezentowany także składany model Fold. Tymczasem do sieci przedostały się zdjęcia, na których uchwycono pudełko telefonu. Te odsłaniają nam nowe zmiany oraz nowości szykowane przez producenta.

Pudełko Google Pixel 7a ujawnia braki smartfona

Wspomniane pudełko zawiera liczne informacje na temat smartfona Google Pixel 7a. Po pierwsze widzimy informację o 5G. Niestety telefon otrzyma modem, który zapewni tylko wsparcie dla Sub 6 GHz. mmWave normalnie zabraknie, ale spodziewajmy się sytuacji sprzed roku, gdy urządzenie ze wsparciem dla tego rozwiązania oferował Verizon. Niestety to przełożyło się na cenę wyższą o 50 dol. względem standardowej. W tym roku pewnie będzie podobnie.

Następnie mamy rozmiar ekranu w postaci 6,1 cala, co pokrywa się z dotychczasowymi przeciekami. Rzeczone pudełko jest dla smartfona Google Pixel 7a w wersji mającej 128 GB miejsca na dane oraz kolorze Charcoal Carbon. Co jeszcze się dowiadujemy?

Inne zmiany i nowości

Google Pixel 7a otrzyma także ekran z odświeżaniem obrazu z częstotliwością na poziomie 90 Hz, co również jest ważną zmianą. Inne nowości obejmują m.in. procesor Tensor G2, który gigant z Mountain View opracował we współpracy z Samsungiem. Nie jest to najwydajniejszy chip, ale to ten sam układ, który znalazł się w droższych modelach 7 i 7 Pro. W zestawie nie znajdziemy także ładowarki. Podobnie było w przypadku poprzednika, który to też został pozbawiony tego elementu.

Cztery kolory obudowy

Google Pixel 7a otrzyma cztery kolory obudowy. Najciekawszym z nich będzie odcień koralowy. Niestety ma on być dostępny jedynie za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego producenta, a więc w ograniczonej ilości. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

6,1-calowy ekran OLED 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Tensor G2

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 12 MP

bateria o pojemności 4410 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13

