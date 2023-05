Samsung Galaxy Z Flip 5 ujawnia design na renderach

Samsung Galaxy Z Flip 5 to składany smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostały się rendery oparte na schematach CAD oraz częściowa specyfikacja techniczna. Te ujawniają nam, że Samsung Galaxy Z Flip 5 otrzyma znacznie większy drugi ekran. Zobaczmy sobie, jak to wygląda.

Samsung Galaxy Z Flip 5 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jego premiera zbiegnie się z debiutem nowego modelu Fold. Wiemy, że ma to nastąpić pod koniec lipca. Tymczasem do sieci wyciekły rendery, które ujawniają nam design i planowane przez producenta zmiany. Rzućmy sobie na to okiem.

Drugi wyświetlacz jest znacznie większy

Rendery modelu Samsung Galaxy Z Flip zostały opracowane przez leakera Onleaks (czyli Steve’a Hemmerstoffera) na podstawie schematów CAD. To, co przede wszystkim rzuca się w oczy, to znacznie większy wyświetlacz znajdujący się na pleckach telefonu. Ma on przekątną na poziomie aż 3,4 cala i widzimy, że wypełnia dużą część panelu, na którym się znajduje. Ciekawy jest także sam kształt z charakterystycznym ścięciem. Dla porównania w poprzedniku drugi ekran ma przekątną 1,9 cala. Jest to więc naprawdę duża zmiana.









Główny ekran bez większych zmian

Główny wyświetlacz składanego smartfona Samsung Galaxy Z Flip 5 nie wprowadza na pierwszy rzut oka większych zmian. Nadal jest to ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Spodziewajmy się rozdzielczości na poziomie Full HD+ oraz odświeżania obrazu w 120 Hz. Wygląda to pewnością dobrze.

Wiemy, że Samsung Galaxy Z Flip 5 ma wymiary w postaci 165 x 71,8 x 6,7 mm (w opcji rozłożonej). Rendery opracowane przez Onleaks ujawniają nam ponadto podwójny aparat fotograficzny z obiektywami umieszczonymi w pierścieniach, a obok nich znajduje się dioda doświetlająca LED. Urządzenie ma też złącze USB C, ale klasycznego portu słuchawkowego już tu nie znajdziemy.

Nieco szybsza premiera

Samsung Galaxy Z Flip 5 to smartfon, którego premiera ma odbyć się ciut wcześniej niż rok po poprzedniku. Kolejna konferencja Unpacked planowana jest na koniec lipca. Tak więc telefon powinien pojawić się w sprzedaży już w okolicy połowy sierpnia. Firma będzie w ten sposób chciała odciągnąć uwagę klientów przed debiutem nowych iPhone’ów. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy Z Flip 5 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

3,4-calowy wyświetlacz na pleckach

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X

128 lub 256 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

165 x 71,8 x 6,7 mm

Android 13 z One UI 5.1.1

