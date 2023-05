Redmi Note 12R Pro zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Redmi Note 12R Pro to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to po serii zajawek. Znana są już cena oraz specyfikacja techniczna nowego średniaka submarki Xiaomi. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania oraz ile kosztuje.

Ekran OLED 120 Hz

Redmi Note 12R Pro ma ekran wykonany w technologii OLED i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,67 cala oraz rozdzielczość Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością na poziomie 240 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej w postaci 1200 nitów.

Procesor Snapdragon 4 Gen 1

Sercem smartfona Redmi Note 12R Pro jest procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1. To SoC składający się z dwóch rdzeni Kryo opartych na Cortex-A78 i sześciu Cortex-A55 oraz układu GPU Adreno. Chip wspomagany jest przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 2.2.

Cena Redmi Note 12R Pro atrakcyjna

Cena Redmi Note 12R Pro nie jest wygórowana. Smartfon został wyceniony w Chinach na kwotę 1999 juanów, czyli około 1200 zł. W sprzedaży pojawi się tylko jedna konfiguracja sprzętowa. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy, które widać na załączonych renderach. Dokładny termin uruchomienia sprzedaży nie został podany.

Podwójny aparat 48 MP

Redmi Note 12R Pro ma dosyć prosty aparat fotograficzny. Obiektyw szerokokątny został połączony z sensorem z matrycą 48 MP. Drugim elementem kamery jest czujnik głębi 2 MP. Natomiast przedni aparat fotograficzny pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem

Pod obudową Redmi Note 12R Pro znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie. Producent zdecydował się tutaj na ładowarkę o mocy 33 W. Ponadto telefon ma czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce oraz klasyczne złącze słuchawkowe 3,5 mm. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI 14. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Redmi Note 12R Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 4 Gen 1

12 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

188 g

Android 13 z MIUI 14

