Samsung Galaxy Z Fold 5 pozuje na renderach. Smartfon ujawnia design

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się latem. Tymczasem do sieci przedostały się rendery, które ujawniają nam design telefonu. Pod tym względem za dużo się nie zmieniło. Warto jednak zauważyć, że Samsung Galaxy Z Fold 5 ma konstrukcję opartą na nowym zawiasie i jest cieńszy.

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, którego premiera zbliża się coraz większymi krokami. Telefon był obiektem wielu przecieków. Teraz w końcu poznajemy jego design. Stało się to możliwe za sprawą grafik, które opracował na podstawie schematów CAD leaker Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. Zobaczmy sobie, co ujawniają nam rendery urządzenia.

Rendery ujawniają nam znajomy design

Rendery modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 opracowane przez Hemmerstoffera ujawniają nam bardzo znajomy design. Widzimy, że Koreańczycy postawili na podobną konstrukcję, co w przypadku poprzedniego telefonu. Składany smartfon ma nawet ekrany o tych samych przekątnych w postaci 6,2 i 7,6 cala.









Mniejszy ekran składanego smartfona Samsung Galaxy Z Fold 5 ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. W przypadku rozkładanego wyświetlacza przedni aparat został schowany pod panelem. Następnie mamy znajomy aparat fotograficzny na pleckach. Widzimy, że firma pozostawiła dotychczasowy design w postaci wyspy w kształcie podłużnej pigułki, gdzie umieszczono trzy obiektywy.

Brak slotu dla piórka S Pen

Niestety przy okazji potwierdziły się wcześniejsze plotki związane z brakiem otworu dla piórka S Pen. Rysik dla modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 ponownie nie będzie mógł być schowany w obudowie, bo brakuje w niej dedykowanego otworu. Firma rzekomo to rozważała, ale finalnie z tego pomysłu się wycofała, co potwierdzają rzeczone rendery.

Samsung Galaxy Z Fold 5 będzie cieńszy

Samsung Galaxy Z Fold 5 będzie także miał cieńszą obudowę w porównaniu do poprzednika. Wynika to zapewne z przeprojektowanego zawiasu, który łączy obie części konstrukcji. Wymiary telefonu to 154,9 x 129,9 x 6,3 mm i 13,5 mm po złożeniu. Dla porównania w zeszłorocznym modelu jest to od 14,2 do 15,8 mm (w zależności od miejsca, gdzie się to zmierzy).

Przyspieszona premiera

Ostatnie plotki mówią także o tym, że premiera Samsunga Galaxy Z Fold 5 zostanie nieco przyspieszona. Przecieki zakładają, że następna konferencja Unpacked odbędzie się pod koniec lipca, a nie w sierpniu. Tak więc nowe telefony mogą trafić na rynek około dwa tygodnie szybciej i w ten sposób zdobyć większe zainteresowanie klientów przed wrześniowym debiutem nowych iPhone’ów. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Coś jednak może być na rzeczy.

