Google Pixel Fold blisko. Składany smartfon potwierdza design na renderach

Google Pixel Fold to składany smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo jego premiera odbędzie się w pierwszej połowie maja, w trakcie konferencji I/O 2023. Potem rozpocznie się przedsprzedaż. Tymczasem do sieci przedostały się rendery prasowe telefonu. Potwierdzają nam one design, który widzieliśmy we wcześniejszych przeciekach. Grafiki udostępnił leaker Evan Blass, którego lepiej znamy pod nickiem Evleaks.

Rendery ujawniają nam składany smartfon, który jest kompaktowy

Google Pixel Fold to składany smartfon, który będzie kompaktowy. Potwierdzają to nam oficjalne rendery opublikowane przez Evleaks. Grafiki ujawniają nam tylną część obudowy, gdzie znajduje się aparat fotograficzny oraz drugi wyświetlacz. Zobaczmy sobie, co na nich widać.

Składany smartfon Google Pixel Fold ma aparat fotograficzny, który zaprojektowano podobnie do kamery innych modeli z serii. Specyfikacja techniczna jest już znana. Główny obiektyw współpracuje z sensorem z matrycą 48 MP. Natomiast ultraszerokokątny i teleobiektyw połączono z czujnikami 10,8 MP. Jeden z obiektywów (tele) jest peryskopowy.

Następnie mamy drugą część, gdzie znajduje się mniejszy ekran Google Pixel Fold. Jest to panel OLED o przekątnej 5,8 cala i rozdzielczości 1080 x 2092 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Przodu na renderach nie widać, ale wiemy, że tam znajduje się rozkładany wyświetlacz OLED-owy o przekątnej 7,6 cala i rozdzielczości 1840 x 2208 pikseli.

Google Pixel Fold blisko

Wiemy, że premiera smartfona Google Pixel Fold odbędzie się już 10 maja, czyli pierwszego dnia konferencji I/O 2023. Niedługo po tym producent pozwoli składać zamówienia na telefon, a potem zrobią to także partnerzy. Na sklepowy debiut trochę sobie poczekamy i ten zaplanowano na koniec czerwca. Ceny mają zaczynać się od 1799 dolarów. Specyfikacja techniczna urządzenia wyciekła do sieci jakiś czas temu. Możecie się z nią zapoznać poniżej.

7,6-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1840 x 2208 pikseli

5,8-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2092 pikseli

procesor Tensor G2

chip Titan M2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 9,5 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 10,8 + 10,8 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13

