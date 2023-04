Redmi Note 12R Pro niemal bez tajemnic. Wycieka specyfikacja smartfona

Redmi Note 12R Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu i do sieci wyciekła specyfikacja techniczna urządzenia. Wiemy, że Redmi Note 12R Pro ma procesor Snapdragon 4 Gen 1 i baterię o pojemności 5000 mAh. Natomiast aparat ma sensor 48 MP.