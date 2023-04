Google Pixel 7a otrzyma cztery kolory. W tym koralowy

Google Pixel 7a to smartfon, który zostanie zaprezentowany w maju. Wiemy, że telefon otrzyma cztery kolory obudowy. Wśród nich będzie odcień koralowy, który mamy okazję zobaczyć na oficjalnym renderze. Na temat modelu Google Pixel 7a wiadomo już naprawdę sporo. Cena będzie jednak wyższa od poprzednika.

Google Pixel 7a to smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo jego premiera odbędzie się już za kilkanaście dni, w trakcie majowej konferencji I/O 2023. Już wcześniejsze plotki mówiły o tym, że urządzenie otrzyma cztery kolory obudowy. Jednym z nich będzie koralowy.

Już wcześniejsze przecieki ujawniły nam trzy kolory obudowy modelu Google Pixel 7a. Tym czwartym jest koralowy, ale do tej pory nie widzieliśmy go na renderach. Teraz uległo to zmianie za sprawą leakera Evleaks, który udostępnił grafikę pochodzącą z materiałów prasowych producenta. Trzeba przyznać, że wariant prezentuje się ciekawie.

Koralowy Google Pixel 7a tylko w sklepie producenta

Warto dodać, że podstawowe trzy kolory obudowy modelu Google Pixel 7a, którymi są węglowy, błękitny oraz wełniany, mają być ogólnodostępne i pojawią się w szerokiej sprzedaży. Natomiast koralowy będzie ekskluzywnym i ma być sprzedawany tylko w oficjalnym sklepie producenta. W ofercie licznych partnerów nie ma być dostępny.

